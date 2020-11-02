【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?

剛過去的週末（10月31日至11月1日）有兩個新界區新盤首次推售，搶佔部分二手客源，10大藍籌屋苑交投按週回落。據美聯物業分行統計，剛過去週末(10月31至11月1日)10大藍籌屋苑合共錄得約15宗買賣成交，較上週末急升至23宗後回落約34.8%。不過，買家依然積極在二手市場「尋寶」，近日不少成交是買家即睇即買個案，可見買家趕入市心態強勁。一名物色逾20個單位的買家，遇上將軍澳新都城單位後一見鐘情，即拍板入市。

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美聯物業分行區域經理黃少明稱，該行促成新都城二期8座一個高層D室單位成交，單位實用面積約441呎，原業主開價約768萬元，議價後減至約758萬元易手，折合實用呎價約為17,188元。黃少明指，上述單位買家居於將軍澳區，睇樓已有1個月，並已物色逾20個同區單位，見上述單位位於單邊，兼且望東南全山景，以及擁有不俗裝修，故一見鍾情入市上車之用。原業主於2007年6月份以約210.5萬購入上述物業，是次轉售帳面獲利約547.5萬元，物業升值約260%。

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而屯門珀御也錄得首置客「即睇即買」的成交個案，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，珀御中層N室，實用面積350平方呎，間隔為一房一廳，日前獲區內首置客垂青。

該買家鍾情單位廳房均向南擁開揚青田公園景觀，附設一手發展商裝修，可即買即住，加上屋苑擁私人會所設施，以及周遭生活配套齊全，而且供樓比租樓更為化算，上述買家遂便決定「由租轉買」，以568萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為16,229元，屬市場價成交。黃氏稱，原業主於2017年以約479.5萬購入單位，是次轉手帳面獲利約88.5萬。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，買家依然積極在二手市場「尋寶」，預期在第四季不少新盤部署推售的情況下，將帶動買家入市意欲，而部分新盤向隅客亦會重投二手，年底前二手樓價可望有約3至5%增幅。

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記者：陳詠妍