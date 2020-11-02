  • 24°C
香港時間 : 20201102日 (一) 08:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?

股樓投資 08:30 2020/11/02

分享：

剛過去的週末（10月31日至11月1日）有兩個新界區新盤首次推售，搶佔部分二手客源，10大藍籌屋苑交投按週回落。據美聯物業分行統計，剛過去週末(10月31至11月1日)10大藍籌屋苑合共錄得約15宗買賣成交，較上週末急升至23宗後回落約34.8%。不過，買家依然積極在二手市場「尋寶」，近日不少成交是買家即睇即買個案，可見買家趕入市心態強勁。一名物色逾20個單位的買家，遇上將軍澳新都城單位後一見鐘情，即拍板入市。

 

【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接，詳情按【下一頁

美聯物業分行區域經理黃少明稱，該行促成新都城二期8座一個高層D室單位成交，單位實用面積約441呎，原業主開價約768萬元，議價後減至約758萬元易手，折合實用呎價約為17,188元。黃少明指，上述單位買家居於將軍澳區，睇樓已有1個月，並已物色逾20個同區單位，見上述單位位於單邊，兼且望東南全山景，以及擁有不俗裝修，故一見鍾情入市上車之用。原業主於2007年6月份以約210.5萬購入上述物業，是次轉售帳面獲利約547.5萬元，物業升值約260%。

【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房，詳情按【下一頁


而屯門珀御也錄得首置客「即睇即買」的成交個案，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，珀御中層N室，實用面積350平方呎，間隔為一房一廳，日前獲區內首置客垂青。
該買家鍾情單位廳房均向南擁開揚青田公園景觀，附設一手發展商裝修，可即買即住，加上屋苑擁私人會所設施，以及周遭生活配套齊全，而且供樓比租樓更為化算，上述買家遂便決定「由租轉買」，以568萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為16,229元，屬市場價成交。黃氏稱，原業主於2017年以約479.5萬購入單位，是次轉手帳面獲利約88.5萬。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，買家依然積極在二手市場「尋寶」，預期在第四季不少新盤部署推售的情況下，將帶動買家入市意欲，而部分新盤向隅客亦會重投二手，年底前二手樓價可望有約3至5%增幅。

【筍盤推介】 屋苑自設會所 行3分鐘即到港鐵站 單位實用率高廳大房大 換樓上車都啱，詳情按【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

發展商 二手市場 屯門 將軍澳 珀御 新都城

下一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】預言滿天飛 不信者得救
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩