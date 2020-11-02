【雙11】小米雙11首日零售銷量突破40億　受惠華為缺貨、蘋果異軍起 （第二版）

▲ 小米主席雷軍（右）出席雙11活動。

內地網購活動「雙11」今年提早啟動。小米 （01810） 向來在雙11大舉促銷，公司最新公布，小米周一 （2日）表示，截至11月1日下午12時，小米在雙11首日中國區銷售額突破40億元（人民幣，下同），旗下手機在京東、天貓、蘇寧易購三個電子銷售平台上均包攬Android 手機銷售量首位，旗下電視產品亦在上述平台取得銷量第一。

小米公布在雙11手機銷售佔優，惟股價先升後跌，至上午11時37分，小米暫報21.85元，跌0.7%，成交15.5億元。

小米表示，「雙11」於11月1日凌晨啟動首20分鐘，其在多個網購平台上的 支付金額已突破10億元。 小米號稱，「小米電視」僅用7分09秒便在全平台支付金額突破1億，雙11活動開場10分鐘成交額按年增長10倍。

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小米集團副總裁 盧偉冰昨天早上亦曾於微博上表示︰「看了一下京東品牌單品實時排行榜，前10款中8款是小米/Redmi手機！」而截至 目前，在京東平台的單品實時銷量榜上，iPhone11排行第一。 第二名是小米的Redmi 8A；第三名是OPPO realmeQ2；第四名是小米10，第五名Redmi K30 Pro；第六名Redmi 10X；第七名Redmi K30；第八名Redmi K30s至尊版；第九名Redmi Note8；第十名Redmi 9。

據了解，過往雙11的銷量爭霸，主要都是圍繞着小米和華為旗下品牌榮耀。而今年由於華為遭到美國封殺，在手機零件上面臨限制，因而無法與小米在銷量榜上競爭。

另外，小米手環 智能穿戴大廠華米科技（美︰ HMI ），憑藉新產品Amazfit Pop手錶首銷和多款旗艦產品促銷，僅於雙十一活動開始30分鐘便刷新了多項銷售記錄。

（第二版新增﹕小米雙11首日零售全渠道銷量突破40億）

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編輯︰侯景成