【雙11】小米開售20分鐘銷售額破10億人幣　受惠華為缺貨　蘋果異軍起

▲ 小米主席雷軍（右）出席雙11活動。

內地網購活動「雙11」今年提早啟動。小米 （01810） 在多個平台上銷售表現強勁。小米表示，截至周日（11月1日）凌晨12時19分58秒，其在多個網購平台上的 支付金額已突破10億元人民幣。 其中，小米電視僅用7分09秒便在全平台支付金額突破1億元人民幣；僅2分10秒，小米手機便取得京東平台手機品牌銷量第一，雙十一活動開場10分鐘成交額按年增長10倍。

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小米集團副總裁 盧偉冰今早亦曾於微博上表示︰「看了一下京東品牌單品實時排行榜，前10款中8款是小米/Redmi手機！」而截至 目前，在京東平台的單品實時銷量榜上，iPhone11排行第一。 第二名是小米的Redmi 8A；第三名是OPPO realmeQ2；第四名是小米10，第五名Redmi K30 Pro；第六名Redmi 10X；第七名Redmi K30；第八名Redmi K30s至尊版；第九名Redmi Note8；第十名Redmi 9。

據了解，過往雙11的銷量爭霸，主要都是圍繞着小米和華為旗下品牌榮耀。而今年由於華為遭到美國封殺，在手機零件上面臨限制，因而無法與小米在銷量榜上競爭。

另外，小米手環 智能穿戴大廠華米科技（美︰ HMI ），憑藉新產品Amazfit Pop手錶首銷和多款旗艦產品促銷，僅於雙十一活動開始30分鐘便刷新了多項銷售記錄。

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編輯︰侯景成