【與大戶對決】德美利證券：美股散戶較上兩屆大選樂觀　「愈近大選反而愈買貨」

美國總統大選進入直路，為避免選情引發的潛在股市波動，基金等機構投資者普遍觀望，未敢大手押注美股。不過，美股散戶卻似未見憂慮，繼續出手買貨之餘，投資情緒更比上兩屆總統大選時樂觀。

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根據美國最大零售券商德美利證券旗下「投資者動向指數（Investor Movement Index）」，散戶氣氛非但未受美股近周震盪影響，入市意慾更為2018年9月以來最旺，情緒亦比2016年「特朗普、希拉莉」及2012年「奧巴馬、羅姆尼」鬥法時更高漲。

上述「投資者動向指數」自2010年起公布，德美利證券透過綜合旗下客戶的持倉股票與倉位變動，每月加權平均地計算出資金投資情緒，愈高分數代表投資者對後市看法愈樂觀並出手入市，反之亦然。該指數9月報5.71，2016年及2012年時則分別報5.53和4.66。

港美投資者最愛Tesla蘋果

德美利證券香港行政總裁梁偉基接受本報專訪時表示，從該行「投資者動向指數」及倉位觀察所得，客戶7月起接連入市，「愈近大選反而愈買貨，意味他們不太害怕大選。另外從股票選擇中，亦反映到風險胃納，現時他們並非買入防守性股票，例如亞洲客8、9月最常見買入的公司是台積電（TSM）及輝達（NVDA）；香港及美國客戶則經常淨買入Tesla（TSLA）、蘋果（AAPL），以及微軟（MSFT），間中亞馬遜（AMZN）亦會出現（在最多淨買入股票名單）。」

梁偉基解釋相關現象，「主要是因為Pandemic（疫情）連同Policy（貨幣政策）這兩個P壓倒（overide）了另一個P（Politics，政局）。無疫情便無貨幣及財政政策，原先外界認為今年主要聚焦點為美國大選，但最終全球量寬似乎令情緒蓋過了政局（不明朗性）。」

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