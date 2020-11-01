【阿里巴巴】天貓雙11開門紅　111分鐘百個品牌成交超1億元人幣

▲ 阿里巴巴天貓「雙11」開門紅。

阿里巴巴 （09988） 天貓「雙11」今日（11月1日）零時正式啟動， 開場1分鐘， adidas 成交額超1億元（人民幣，下同）， Nike隨 後也成交額過億。截至1時51分， 蘋果、華為 、小米 （01810） 、 海爾等100個國內外知名品牌，銷售金額宣告突破100億元。 另外，天貓今年還首次舉辦 「房產狂歡節」，聲言在3年內不賺錢，拿出百億補貼市民買樓。

雙11手機大戰： 華為vs蘋果

「 剁手黨 」 熱情徹底釋放。一小時之內，有1100萬人湧入天貓搶華為絕版麒麟手機和蘋果iPhone。 其中，有600萬人選擇華為，有500萬人選擇蘋果iPhone，今年雙11手機大戰，華為先勝一局。

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雙11的企業總裁是「最強打工人」

11月1日當天，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇現身武漢，為天貓雙11狂歡季啟動開城儀式。

科技企業的總裁們也馬不停蹄 奔向工廠緊急加單補貨，或奔向淘寶直播間做 「 主播 」 。 包括華為、海爾、三星等在內，近100家全球著名家電、3C數碼品牌的總裁們都上淘寶開「總裁直播間」。

今年天貓「雙11」由「光棍節」變為「雙棍節」，增設雙重購物時段，第一輪為預售從11月1日至3日，第二輪為雙11當天。目的是讓消費者可以提早結帳及收到預購商品，同時分攤物流上的壓力。

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編輯：陳華