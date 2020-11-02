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【阿里巴巴】天貓雙11提早開　111分鐘百個品牌成交超1億元人幣

股市 10:14 2020/11/02

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阿里巴巴天貓「雙11」開門紅。

阿里巴巴 （09988） 天貓「雙11」今年「加時3日」，在11月1日至3日提早正式啟動。阿里巴巴指，開場1分鐘，adidas成交額超1億元（人民幣，下同），Nike隨後也成交額過億。截至1時51分，蘋果、華為、小米 （01810）海爾等100個國內外知名品牌，銷售金額宣告突破100億元。另外，天貓今年還首次舉辦「房產狂歡節」，聲言在3年內不賺錢，拿出百億補貼市民買樓。阿里巴巴周一（2日）股價早段靠穩，最新報295.2元，升0.7%，成交11.4億元。

雙11手機大戰：華為vs蘋果

剁手黨熱情徹底釋放。一小時之內，有1100萬人湧入天貓搶華為絕版麒麟手機和蘋果iPhone。其中，有600萬人選擇華為，有500萬人選擇蘋果iPhone，今年雙11手機大戰，華為先勝一局。

阿里巴巴東南亞電商平台Lazada遭黑客入侵，詳見【下一頁】

雙11的企業總裁是最強打工人

11月1日當天，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇現身武漢，為天貓雙11狂歡季啟動開城儀式。

科技企業的總裁們也馬不停蹄奔向工廠緊急加單補貨，或奔向淘寶直播間做主播包括華為、海爾、三星等在內，近100家全球著名家電、3C數碼品牌的總裁們都上淘寶開總裁直播間」。

今年天貓「雙11」由「光棍節」變為「雙棍節」，增設雙重購物時段，第一輪為預售從11月1日至3日，第二輪為雙11當天。目的是讓消費者可以提早結帳及收到預購商品，同時分攤物流上的壓力。

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【阿里巴巴】天貓雙11今日啟動預售 逾300品牌首小時成績超去年全天

 

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編輯：陳華

香港股票 經濟 張勇 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 小米 Adidas Nike 華為 淘寶

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