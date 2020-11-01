【美國經濟】聯儲局放寬MSLP貸款申請金額　支援更多中小企

▲ 聯儲局放寬MSLP計劃申請要求。

美國聯儲局宣布，調低「大街貸款計劃」（MSLP，Main Street Lending Program）最低申請金額要求60%，由原先25萬美元，降至10萬美元，讓更多小企業可以申請該計劃的貸款。

MSLP計劃旨在支持中小企業和非營利組織，這些企業在新冠肺炎疫情爆發前財務狀況良好，但目前無法以合理的條件獲得貸款。計劃已發放了近400筆貸款，總額37億美元，平均每筆貸款約900萬美元。

今年6月，聯儲局已放寬了該計劃，貸款期由4年延長至5年，並容許貸款人延遲償還首兩年本金, 取代原先僅首年可延期償還本金。

另外，聯儲局亦修訂了給予銀行的手續費標準，少於25萬美元的貸款個案，銀行可獲較高比例的盈利。與此同時，在美國政府小企業薪酬保障機制「PPP」計劃下，曾經取得少於200萬美元貸款的企業，亦有權申請MSLP。

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