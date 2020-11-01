【美國大選】選前最後民調指拜登續領先10個百分點　惟優勢較上次調查收窄

▲ 美國大選在即，民主黨候選人拜登繼續其領先優勢。

美國總統大選在即，據NBC/華街爾日報於大選前最新一次民調結果，民主黨參選人拜登的支持度仍領先尋求連任的特朗普10個百分點。據報道，拜登在全國范圍內支持度為52%、特朗普則為42%，受訪選民主要對特朗普應對疫情的表現，以及美國的發展方向不滿意。

值得注意的是，兩周前拜登在NBC/華爾街日報的民意調查中拜登的領先優勢為11個百分點，而這次調查則略有下降。民調顯示，有6成選民認為，在特朗普的領導下，美國走上了錯誤的道路；多數人不認同特朗普疫情的表現。

拜登的主要支持者為黑人及年輕人。有87%的黑人受訪者支持拜登，5%支持特朗普。18至34歲的受者中，60%支持拜登，32%支持特朗普。另外，在女性（57%拜登、37%特朗普） , 持有大學學位的白人 (拜登56%、特朗普41%) 亦較向拜登。

整體而言，特朗普有較多白人支持者（51%特朗普、 45%拜登) 。而在大學以下學歷的白人當中，有58%支持特朗普， 37%支持拜登。在男性當中，特朗普支持度為48%，略高於拜登的47%。

是次民調於10月29至30日進行，訪問了1000位登記選民，逾半為透過電話訪問，誤差為3.1個百分點。

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編輯︰侯景成