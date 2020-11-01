滙豐完成首宗數碼貿易融資　配合ERP系統與「貿易聯動」平台連接

▲ 滙豐完成首宗數碼貿易融資。

滙豐 （00005） 表示，配合客戶的企業資源管理（Enterprise Resource Planning，ERP）系統與「貿易聯動」平台連接，已完成首宗點對點的數碼貿易融資交易，該宗交易的客戶為香港服裝供應鏈管理服務供應商恒智供應鏈管理有限公司。該行表示，客戶只需在其已連接至「貿易聯動」平台的公司ERP系統上，進行幾個簡單步驟，即可一站式申請貿易融資。

貿易融資數碼化

滙豐稱，客戶毋須在多個系統提交申請或提供貸款文件，整個貿易融資的過程全面數碼化。客戶也可以直接在本身的ERP系統上載貿易文件、傳送發票資料至「貿易聯動」，從而簡化數據提交和文件處理的程序。

「貿易聯動」為一個建基於區塊鏈的貿易融資平台，由香港貿易融資平台有限公司營運，利用先進的分布式賬本技術（Distributed Ledger Technology）以提高貿易效率。去年平台進行概念驗證，以連繫企業客戶的採購系統，把傳統上以人手工序和紙張為主的貿易融資程序進一步數碼化。

95%亞洲企業認同：科技擔當着重要角色

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，據滙豐報告顯示，95%受訪的亞洲企業認同在提升或改善工作流程的過程中，科技擔當着重要角色，該行會繼續全面配合「貿易聯動」平台的提升，讓客戶在複雜的市場環境中更具競爭力。

滙豐指，該行致力促進貿易融資服務數碼化、推動全球區塊鏈技術應用的層面，最近滙豐中國與交通銀行 （03328） 通過中國貿易金融跨行交易區塊鏈平台，成功完成一宗福費廷（Forfaiting）跨行交易，為外資銀行通過該平台完成的首宗同類交易。此外，滙豐亦執行了首宗中國和紐西蘭企業在Wave區塊鏈平台上進行的貿易交易。

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編輯：陳華