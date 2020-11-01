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【微信騙局】邀出境賭錢包食住兼供賭本 近300人「中招」遭綁架勒索

環球政經 22:10 2020/11/01

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內地重慶公安近日公布已破的綁架勒索案，受害人在微信收到邀請到境外賭錢，機票食宿均可報銷，還供賭本，非常着數。但當受害人一到目的地，就被迫簽下借款200萬的協議，然後在監控的情況下迫上賭枱，受害人賭輸200萬借款後，就會被關起，並要聯絡家人交款才可贖身離開。

 【滙豐調查】8成港人曾成騙徒目標 26%中伏　25至39歲最易墜網上情緣騙案 【 【下一頁】

  【愛情騙子】由投資騙案到以「鑽戒」求婚　70歲女人慘被騙走590萬元【下一頁

被關起時更慘遭酷刑，被人用狗鏈鎖頸，關進鐵籠，被毒打、竹簽插甲等。有人慘遭虐待的過程更被拍下短片傳給家人，以催促交款。不少受害人痛不欲生，以為自己會死在異地。經調查後，發現受害人竟多達近300人，遍及全國20個省巿，最後內地公安將該綁架集團搗破，涉案人多達120人。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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