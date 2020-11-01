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【美股焦點】美股交易進入冬令時間　周一起開市收市延後一小時

即市財經 21:55 2020/11/01

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美股進入冬令時間，周一起交易時間延後一小時。

美國今年冬令時將於11月1日開始，至2021年3月14日結束。美國東岸時區與香港的時差增加至13小時，金融市場交易時間亦將較夏令時延後一小時。對應的美股開市時間，將變成香港時間晚上10時半至次日淩晨5時。

11月2日（週一）為進入冬令時後美股的首個交易日。

美股最新交易時間

美國東岸時間09：30至16：00

香港時間22：30至翌日05：00

盤前交易

美國東岸時間：04：00至09：30

香港時間：17：00至22：30

盤後交易時間

美國東岸時間：16：00至20：00

香港時間：05：00至09：00

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編輯︰侯景成

美股 美國 香港 市場交易 經濟

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