【塑膠污染】魚類食膠致命事件頻生  全球10大塑膠垃圾生產國排名

科學家不斷發現魚類及海洋生物因吞食了塑膠而死亡，塑膠堵塞在海洋生物腸胃未能被消化，最後活活餓死，海洋塑膠垃圾已經成為海洋生物的大敵。近日美國另一機構Science Advances則集中探討美國製造海洋塑膠垃圾的情況，發現美國是全球海洋塑膠垃圾最大生產者。

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報告指中國是塑膠最大生產者，而美國則是塑膠垃圾生產者，在2016年就生產了4,600萬噸，而美國少於10%的塑膠垃圾在本土被循環再用，大部份運往其他地方循環再造，2018年前大部份運去中國，但之後因中國也基於自身的環保政策而拒絕接收。海洋教育協會（Sea Education Association)調查2016年全球產生最多塑膠垃圾的國家並排名。

產生最多塑膠垃圾的10個國家排名：

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責任編輯：鄭靜珊