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【開市9點半】螞蟻集團仲有2日出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場

即市財經 07:00 2020/11/02

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（1）全球史上最大IPO的螞蟻集團  （新上市編號：06688） 尚有兩日便公布香港招股結果，兩地投資者認購螞蟻集團反應熱烈，並用實際行動締造一連串誇張的數字，A股認購金額共計19.05萬億元人民幣，在港股凍資1.3萬億港元。事實上，若把螞蟻中港兩地認購金額相加，已可買起半個港股市場。

即睇開市9點半重點：

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【螞蟻上市】螞蟻IPO認購有多瘋狂？可以買起半個港股
 

（2）認購螞蟻集團  （新上市編號：06688） 新股的投資者能否中籤仍是未知之數， 但散戶除了期待螞蟻上市，亦可以留意藍月亮和Popmart何時招股。

【螞蟻IPO上市】螞蟻截飛後　新股市場有甚麼焦點？

（3）螞蟻集團  （新上市編號：06688）  截飛後，另一隻焦點科網新股快手即將來臨，傳快手最快下周在香港遞交上市申請，據報騰訊  （00700）  、阿里巴巴  （09988）  系內公司或雲鋒基金均會認購。

【新股IPO】騰訊投資快手傳下周港遞上市申請　最快今年底或明年初上市

（4）滙豐控股HSBC （00005）  公布，有意向法國巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）申請退市，並正評估在法國上市的成交量、成本及相關行政開支。滙豐強調，法國退市申請仍在審核中，不會影響滙豐在法國或歐洲內陸的日常運作。

【滙豐股價】滙豐申請從法國退市　強調不影響日常運作

（5）港股正式踏入11月首個交易日，經過走勢反覆的9月和10月，究竟投資港股時，11月需要留意甚麼焦點？部署策略又應如何？本網羅列三大重要事項，分別為：（1）美國總統大選、（2）騰訊  （00700）  和阿里巴巴  （09988）  業績、（3）疫苗臨床試驗結果。

【11月前瞻】港股11月會點行？睇實三件大事

（6）財經事務及庫務局長許正宇提到，近日港滙強勢，資金持續流入，令資金正大規模撤離香港的說法「不攻自破」。

財庫局許正宇︰港滙屢次觸及強方兌換保證　走資說法不攻自破

（7）高銀金融  （00530）  公布，百慕達最高法院將德意志信託（香港）有限公司所提呈針對集團之清盤呈請押後至11月23日上午9時30分（百慕達時間）進一步辯論。

【高銀財困】高銀金融清盤呈請押後至23日再討論　延長配售股份截止日（第二版）

（8）財政司司長陳茂波表示，政府不會推出第三輪保就業計劃，現階段最重要是重啟經濟，不應再用全面及沒有針對性的措施刺激經濟，否則會造成很大浪費，並表示會考慮縮減「派糖措施」。

【保就業計劃】陳茂波：無意推第三輪保就業計劃　本港經濟谷底整固、冀與內地通關加入「內循環」

（9）「天鵝」已增強為超強颱風，根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，若本港打風，並於中午12點後仍懸掛八號或更高級別的颱風信號，港股將全日休市。

【颱風消息】雙颱風「天鵝」及「艾莎尼」先後迫近本港　若周五打風、港股交易點安排？

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

欄名 : 開市9點半

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