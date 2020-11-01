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【限聚令放寬】酒吧營業時間放寬2小時成效不彰　業界冀再獲放寬

商業 21:16 2020/11/01

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限聚令放寬的首個周末，酒吧業界表示，周六晚整體狀況人流暢旺，地舖酒吧生意相對不錯。（香港持牌酒吧會所聯會提供）

港府日前放寬酒吧每枱人數至4人，以及延長營業時間至約凌晨2時。限聚令放寬的首個周末，香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁表示，周六晚整體狀況人流暢旺，地舖酒吧生意相對不錯，尤以諾士佛臺及中環。但人數不得超過座位數量75%，加上大部份市民9時後才陸續到酒吧，因此營業額仍未完全回復到正常時候的五成。

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冀港府加大放寬酒吧營業時間限制
至於放寬首日（10月30日），市民消費時段較平均，有不少人在happy hour時段消費。他更形容，周五及六生意「久旱逢甘露」，給業界一線曙光。但他重申，放寬兩小時營業時間與業界回復元氣尚有很遠距離。業界現配合食環署，與飲食業界推出「安心出行」QR Code。

不過，他亦強調，防疫意識最重要。他藉萬聖節向全港酒吧派發抗疫宣傳海報，呼籲業界遵守規則，提高顧客抗疫意識。加上業界自發的一系列防疫措施，他希望當局可以更大力度容許限制放寬，給業界正常的生存空間。

責任編輯：馬意文

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