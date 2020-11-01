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財庫局許正宇︰港滙屢次觸及強方兌換保證　走資說法不攻自破

即市財經 20:44 2020/11/01

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許正宇表示，近日港匯強勢，資金持續流入，走資說法不攻自破。

財經事務及庫務局長許正宇向中小券商界發公開信，指雖然香港金融市場整體表現優秀，但知道當前業界仍面對困難。他表示，在為整個香港金融市場擴容發展之餘，希望亦能兼顧幫助中小券商。另外，他又提到，近日港滙強勢，資金持續流入，令資金正大規模撤離香港的說法「不攻自破」。

新股市場熱烈 走資說法不攻自破

新股集資方面，今年香港IPO市場集資金額至今達2100多億元，比去年同期更增長達58%。既有更多中概股回歸香港上市，即使在2019冠狀病毒病疫情的陰霾下，香港金融市場依然生氣蓬勃。

他續指，早前一些有關資金正大規模撤離香港的說法，在港元滙價不斷觸及強方兌換保證，資金持續流入令銀行體系結餘大幅增長至超過4500億元的情況下，根本已經不攻自破。

證券業資助計劃助業界

許正宇表示，已於5月在防疫抗疫基金下推出了證券業資助計劃，為持牌個人及B組和C組經紀提供了一次過現金資助，其後在7月再將計劃擴展至包括金銀業貿易場行員及註冊從業員。兩項計劃一共向超過650家經紀、29000名持牌個人、近100家金銀業貿易場行員及超過470名註冊從業員發放資助，涉及總金額約9520萬元。

他坦言︰「對於日漸困難的經營情況來說，補助的金額可能算不上甚麼，但亦希望大家能在疫情最嚴重的時刻得到一定紓緩。」短期而言，提供補助能發揮一定效用。

長期而言，他認為金融科技絕對是一個值得重點探索的範疇，可以在未來協助將證券業務的效率提升，同時降低營運成本。在疫情當下確實也為金融業應用科技帶來了很多實踐機會，當中包括遠程開戶、智能投資顧問、監管科技、網絡安全及跨平台通信軟件等，都值得關注並考慮應用。

財庫局、生產力促進局及數碼港，在剛過此前舉辦了SME ReachOut – 證券業金融科技發展研討會，會上除了金融科技的內容，亦有介紹政府不同的資助計劃，協助中小券商展開轉型升級的第一步。希望各券商從這次研討會中有所得着，也期望未來有更多機會讓金融科技界與中小券商同仁深入交流。長遠而言，他建議推動業界向金融科技方向轉型升級。

相關文章︰財庫局擬推動多項法案 就證券市場無紙化立法、建立積金易平台

【理財通】財庫局許正宇：跨境理財通仍在細節工作階段

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編輯︰侯景成

 

 

 

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