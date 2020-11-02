【滙豐股價】滙豐申請從法國退市、股價迫近33元 強調不影響日常運作
股市 14:00 2020/11/02
滙豐控股HSBC （00005） 公布，有意向法國巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）申請退市，並正評估在法國上市的成交量、成本及相關行政開支。滙豐強調，法國退市申請仍在審核中，不會影響滙豐在法國或歐洲內陸的日常運作，匯豐仍致力成為歐洲領先的國際性銀行。
滙豐周一股價沒受消息影響，與其他金融股一同造好。滙豐股價收報32.8元，升2.2%，成交11.25億元。
滙豐指，從巴黎泛歐交易所退市的行動，將不會影響滙豐在港交所 （00388） 、倫敦交易所、紐約交易所及百慕達證券交易所的上市，必要時會發進一步的公告。
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