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【螞蟻上市】螞蟻IPO認購有多瘋狂？可以買起半個港股

即市財經 20:18 2020/11/01

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螞蟻IPO認購有幾癲狂？中港投資者認購規模等於全球第五大經濟體。

被冠以全球史上最大IPO的螞蟻集團 （新上市編號：06688） 令中港兩地投資者為之癲狂，兩地投資者用實際行動締造一連串誇張的數字，A股認購金額共計19.05萬億元人民幣，在港股凍資1.3萬億港元，這些數字又是什麼概念？

螞蟻IPO認購規模堪比全球第五大經濟體

單看A股認購金額19.05萬億元人民幣，折合約2.85萬億美元，如果按照世界銀行 （World Bank）數據，這一數字已經超過世界第六大經濟體 -- 英國的GDP總值2.83萬億美元，只要在多0.025萬億美元就可以追上第五大經濟體印度的GDP總值。

而港股凍資1.3萬億港元，折合約0.17萬億美元，換言之，螞蟻在中港兩地認購規模相當於世界第五大經濟體。

可以買起半個港股、三分之一A股

換個說法，若以上海和深圳兩地交易所的市值規模合共73.6萬億元人民幣，意味中港兩地認購螞蟻的投資者的財力，相當於A股規模的27%。

而根據港交所，截至9月底，港股總市值規模為41.6萬億港元，螞蟻認購總額規模等於港股總市值的一半。在香港一共有155萬人加入螞蟻新股認購大軍，相當於每4個港人就有一個人參與認購，凍資1.3萬億港元，榮膺港股史上「人氣王」及「凍資王」。

而本次螞蟻預計集資350億美元，把上一任的全球集資王沙特阿美擠下，躍升第一。

瑞信估螞蟻PEG為1.2倍至1.4倍

瑞信估計，在需求強勁帶動下，螞蟻集團估值最高可能高達4610億美元，比先前預估的估值要高出60%。該行稱，目前阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、拼多多（美：PDD）的平均PEG（本益成長比）為1.2倍，低於亞馬遜（美： AMZN）、Google（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）的1.6倍。

瑞信預計，螞蟻集團PEG為1.2倍至1.4倍之間，假設螞蟻集團2020年至2022年的年復合增長率達32%，那麼預估PEG可能在38倍至45倍之間。

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編輯：陳華

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