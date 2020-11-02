【Work from Hotel】酒店推Workcation吸商務客　客人連租1至2星期助生意

▲ 不少酒店亦陸續推出「Workcation」，吸引港人入住酒店辦公。(富豪香港酒店提供圖片)

受疫情影響，酒店業失去訪港旅客使經營艱難，必需變陣求生，除了主攻本地客的「Staycation」，不少酒店亦陸續推出「Workcation」，吸引港人入住酒店辦公。有酒店指計劃受歡迎，學者亦認為，Workcation作為酒店生存策略是無可厚非，惟能否成功最終很視乎價格水平是否合理。

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香港君悅酒店：計劃頗受歡迎 客人連租1至2星期

香港君悅酒店日前推出專為Work from Hotel而設的日間套餐「12 Hour Escape」市場傳訊部郭小姐透露，計劃頗受歡迎，有客人連續租用1至2星期。她坦言，即使現時疫情稍為緩和，但酒店仍會繼續提供此住宿計劃，因現時沒有訪港旅客，港人成為酒店的收入來源，幫助非常大。

富豪香港酒店：日租切合會議用途 延長計劃至12月

富豪香港酒店表示，8月初推出「悠然工作間」計劃有助生意，並預計有些企業仍推行在家工作的政策，故將計劃限期由10月底延長至12月18日。酒店又指，加入日租及時租選擇增加彈性，當中以日租較受歡迎，時間上較切合商務客人工作及會議用途；5天及15天計劃亦受到公司客户歡迎，因可以讓公司不同部門的團隊更彈性使用；2小時則較少人選擇，因市場上有不少共享工作室提供時租，而且分店網絡位置方便，酒店競爭力相對較低。

萬豪國際酒店：提供日租及住宿 吸納家中無工作空間客人

而萬豪國際酒店於10月底在全球（包括香港）推出「Work Anywhere」套餐，提供日租及住宿等選項，該酒店認為，可吸納一些家中沒有工作空間、無法於家中集中精神的客人。

學者：酒店可與大企業合作 或調低價格吸散客

浸會大學市場學系副教授曾仕龍認為，疫情嚴重時，不少企業不容許員工返公司，但員工家中情況未必適合工作，故Workcation有市場需求。不過，一般上班族「無理由願意貼錢返工」，因此價錢是重要考慮因素，每日數百元仍有吸引力，數千元或會卻步。

他建議，酒店與願意支付員工Workcation費用的大企業合作，以穩定客源；對散客則以較低價格吸引預訂，再透過餐飲、酒店設施賺取額外收費，但酒店不要期望可透過Workcation賺大錢，能維持生計已不錯。

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記者：朱悅瀅、葉泳珊