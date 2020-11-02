每日平均花不足100元　本地藝術家靠甚麽支持夢想？

▲ 本地藝術家章柱基（Kila Cheung）在日常創作使用的工具如顏料等，會花心思選擇「平貨」。（梁偉榮攝）

藝術玩具（Art Toy）近年再度活躍，參與創作及生產藝術玩具近7年的本地藝術家章柱基（Kila Cheung）認為，量產的藝術玩具因售價較低、數量較多，普羅大眾易於接受和購買，也可算是收藏藝術品的「入門級」。

收入不穩 靠日常慳錢+盡量買平貨

從事藝術的收入不穩定，Kila試過零收入。在無錢租用工作室時，便回家在自己房間創作。後來與6至7位朋友合租工作室，恰好合租的朋友有正職，使用時間不多，讓他有更多空間創作。目前，則主要在經理人的工作室進行創作。

為了堅持藝術創作生涯，他平日盡量減少花費，平均每日花費不多於100元，衣物亦看準特價時購買。而日常創作使用的工具如顏料等，會花心思選擇「平貨」。他舉例在台灣買荷蘭進口的顏料只須約60港元，香港買則約100多港元，有機會到台灣便入貨，務求盡量節省。

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本地藝術家支持本地工藝師 堅持藝術品由設計到製造留在港

惟Kila強調，不會太過於節省創作的材料花費，例如製作木雕的原木，雖然很重且運費貴，仍會堅持創作木雕。同時，他對本土情意結亦甚有堅持。早前有一件銅製藝術品，需另找師傅幫忙鑄造。雖然可以在內地鑄造、花費較便宜，但他認為自己是本地藝術家，希望作品從設計到製造可以留在本地，最後在香港找到一位80歲的師傅幫忙，成本亦高於內地製作。

▲ 除了畫畫外，Kila亦製作不少雕塑。（梁偉榮攝）

▲ Kila在今年10月舉行個人展覽，主題為「家」。（梁偉榮攝）

不因賺錢一味迎合市場

他指出，藝術家和經理人合作模式，並非經理人負責找活動和工作，反而是藝術家創作作品，再由經理人找尋平台展出。他的創作並非走商業化，亦較小眾，初時一度要設計明信片增加收入。

不過，他笑言「窮是創作的動力」，不會為賺更多的錢而創作只迎合市場的作品，收入只要夠生活便足夠。當然，為了生活，他在創作獨有作品的同時，也會參與商業聯乘合作，賺取生活費，目前每年收入也是6位數。

記者：馬意文