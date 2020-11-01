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【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）

環球社會熱點 20:03 2020/11/01

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英國宣布將封城四周，大量英格蘭民眾趁周末外出搶購廁紙等商品。

英國的新冠肺炎疫情惡化，英國首相約翰遜宣布英格蘭由周四（5日）起封城四周，只有出售必需品的商店可維持營業，措施料維持至12月初。大量英格蘭民眾趁周末外出搶購廁紙等商品，多個地區的超市都大排長龍。

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英格蘭將於周四起實施多項限制，包括要求酒吧和餐廳等非必要商店關閉，以及強制民眾要留在家中，如因工作、運動、購買必需品、服務弱勢群體等理由才可出門。封城措施導致不少民眾恐慌，英格蘭更出現新一輪搶購潮。

英國《每日郵報》引述一名民眾福斯特（Lorraine Foster）指，他到薩福克郡城市薩德伯里（Sudbury）的一間超市購買零食慶祝萬聖節，發現超市大排長龍。他形容這種情況十分荒謬，認為隨著新一輪封城來臨，人們開始變得更加焦慮。

【英國疫情】英格蘭全面封城四星期 周四起實施 【下一頁】

【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診 【下一頁】

Tesco及Asda等英國大型連鎖超市都表示，目前判斷民眾是否重返年初的搶購潮仍為時過早，並強調超市有足夠的商品庫存應付需求，呼籲民眾放心及無需搶購。

英國第二大連鎖超市Sainsbury's亦表示，公司目前未有設限購措施，商品庫存狀況良好，呼籲民眾放心繼續購物。

責任編輯：鄭錦玲

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