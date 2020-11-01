【阿里巴巴旗下】東南亞電商平台Lazada遭黑客入侵　洩110萬客戶資料

▲ Lazada遭黑客入侵，洩露過百萬位客戶資料。

阿里巴巴 （09988） 旗下東南亞電商公司Lazada遭黑客入侵竊取客戶資料。Lazada表示，事件涉及110萬位客戶的資料，包括姓名、電話號碼、加密密碼及信用卡號碼等。

Lazada表示，被盜資料來自旗下新加坡網絡百貨零售商RedMart的數據庫。Lazada表示，相關資料的最後更新時間為2019年3月，並且受影響的僅限於舊版RedMart數據庫，由第三方服務供應商託管。Lazada已立即採取了行動，以阻止未經授權訪問數據庫的行動。

所有帳號資料遭竊取並受影響的顧客，將陸續接到Lazada通知。Lazada也會要改他們更換帳號登入密碼。公司表示︰「為避免顧客有疑問，我們希望表明Lazada現有顧客資料不受影響。我們高度重視保護顧客資料與隱私，並將採取快速行動解決問題。」

據外媒報道，近日有黑客在一個網絡論壇上，兜售全球各地電商平台用戶的個人資料，其中就包括RedMart和另一新加坡網站的用戶資料。

阿里巴巴於2016年入主Lazada，並於2017年6月宣布再次對Lazada投資10億美元，將其所持Lazada股份從51%提高到83%。

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編輯︰侯景成