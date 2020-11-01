【芯片之戰】台積電120億美元明年美國建廠 新廠將生產5nm芯片

台灣芯片龍頭、全球最大芯片生產商台積電將於明年在美國阿利桑那州建廠，預計2024年可投產，提供1600個職位，總投資額估計由2021年至2029年間將高達120億美元。該廠將生產5納米（5 nm)芯片，每月產量可達2萬塊。近日傳出台積電決定將派出該公司技術處長吳抬璜到美負責建廠事宜。打破外界傳因美國大選，台積電未必能於明年動工建廠之傳言。

【芯片之戰】蘋果3位前高管創立芯片公司Nuvia 最新獲2.4億美元融資 【下一頁】

【芯片之戰】建構芯片供應鏈 華為加碼投資國內創新企業 【下一頁】

有報導指台積電選址阿利桑那州，是看中當地聚集了不少半導體產業公司，當地樓價及物價相對合理，加上水源豐富，使用電力為環保能源，而且電費較低。台積電生產之芯片最大客戶為蘋果，其次是華為，但由於美國政府制裁華為，台積電9月停止出貨給華為。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊