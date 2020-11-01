【美國大選】9200萬人提前投票 為上屆總票數近7成

美國總統大選11月3日舉行，但不少選民考慮到新冠肺炎疫情，都選擇提前投票。美國截至上周六（10月31日），有9,200萬人提前投票創新高，等同於上屆總統大選總票數近7成。其中德州選民踴躍提前投票，數字更超越上屆大選該州的投票總數。

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佛羅里達大學（University of Florida）的美國大選統計項目（U.S. Elections Project）上周六的數據顯示，美國已有9,200萬選民提前投票，按上屆大選約1.39億的總票數計算，今屆提前投票數字佔上屆總票數約67%。

多州因應新冠肺炎疫情擴大郵寄投票，約有5,800萬選民選擇郵寄投票，約有3,300萬選民選擇前往票站提前投票。

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其中手持38張選舉人票的德州，已有960萬選民提前投票。德州於上屆總統大選的投票總數為890萬，因此今屆該州的提前投票數字已超越前者。

根據《華盛頓郵報》報道，在已經提前投票的選民當中，接近28%的人在上屆總統大選並無投票，而且黑人和30歲以下的選民投票數字也大幅增加。

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▲ 美國總統大選11月3日舉行，9,200萬選民已提前投票。

責任編輯：鄭錦玲