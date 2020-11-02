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【颱風消息】雙颱風天鵝、艾莎尼先後迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？

股市 10:32 2020/11/02

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「天鵝」已增強為超強颱風，周二最接近本港，意味本港繼10月後，將隨時再於第四季打風。

「天鵝」橫過菲律賓呂宋後由超強颱風轉弱為熱帶風暴，香港天文台預計天鵝會在未來兩三日橫過南海中部，移向越南中部，對香港未有大威脅。不過，另一熱帶風暴「艾莎尼」逐漸迫近本港，因應天鵝雙颱射影響，艾莎尼路徑較慢，天文台預計艾莎尼的移動路徑會較天鵝更靠近本港，天文台稱艾莎尼會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域，隨後路徑及強度存在變數。

以天文台最新預測路徑資料，艾莎尼會在周五、周六最接近香港，若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，若本港再度打風，並於中午12點後仍懸掛八號或更高級別的颱風信號，港股將全日休市。

以最新預測，直至焦點新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） 周四（5日）正式掛牌時，香港因颱風而停市機會低。

8號風球下港股交易安排

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天文台稱，至周一上午10時，熱帶風暴天鵝集結在峴港以東約1110公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北偏東約960公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。

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