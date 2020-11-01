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【颱風消息】雙颱風「天鵝」及「艾莎尼」先後迫近本港　若周二打風、港股交易點安排？

即市財經 19:20 2020/11/01

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「天鵝」已增強為超強颱風，後天（11月3日）最接近本港，意味本港繼10月後，將隨時再於第四季打風。

「天鵝」已增強為超強颱風，周二（11月3日）最接近本港，意味本港繼10月後，將隨時再於第四季打風。若天文台於周二發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，若本港再度打風，並於中午12點後仍懸掛八號或更高級別的颱風信號，港股將全日休市。

除了超強颱風「天鵝」，另一熱帶風暴「艾莎尼」亦逐漸迫近本港，而且「艾莎尼」的預測移動路徑比「天鵝」更靠近本港，預期「艾莎尼」周五最接近本港。熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北偏東約1200公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。

8號風球下港股交易安排

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「天鵝」將於周二最貼近本港，屆時料會進入本港600至800公里範圍，天文台有可能發出八號或以上颱風信號。根據港交所列出的規定，相關信號早上7點前解除的話，港股交易將如常進行、上午7點至9點期間才解除的話，則「開市前時段將被取消」，交易會於「警告解除後兩小時恢復」、若9時後解除颱風信號，「開市前時段及早上交易時段將被取消」，下午交易時段則如期展開。

值得注意是，如果中午12時後，8號颱風信號方解除，屆時港股將全日停止交易。

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