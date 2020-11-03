【颱風消息】艾莎尼本周後期迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？

▲ 「天鵝」已增強為超強颱風，周二最接近本港，意味本港繼10月後，將隨時再於第四季打風。

「天鵝」橫過菲律賓呂宋後由超強颱風轉弱為熱帶風暴，並移向越南中部，對香港影響不大。香港天文台最新預測，另一熱帶風暴「艾莎尼」逐漸迫近本港，艾莎尼集結在馬尼拉之東北約950公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊。據天文台最新預測路線，艾莎尼周五（6日）會增強成颱風，並於周六（7日）清晨最接近香港。

艾莎尼會在周五、周六最接近香港，若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，若本港再度打風，並於中午12點後仍懸掛八號或更高級別的颱風信號，港股將全日休市。

▲ 天文台預測艾沙尼會在本周後期接近香港

以最新預測，直至焦點新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） 周四（5日）正式掛牌時，香港因颱風而停市機會低。

8號風球下港股交易安排

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天文台稱，至周二上午10時，熱帶風暴天鵝集結在峴港以東約760公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約950公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊。

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