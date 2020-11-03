【颱風消息】艾莎尼本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響

▲ 若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？

「天鵝」已遠離本港，目前集結在峴港以東約710公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。天文台最新預測，熱帶氣旋「艾莎尼」會在今明兩日於菲律賓東北海域徘徊，隨後大致移向南海東北部至台灣一帶，但其路徑和強度仍有變數。天文台會密切監察艾莎尼的動向。據天文台最新預測路線，艾莎尼周五（6日）會增強成颱風，並於周六（7日）清晨最接近香港。

艾莎尼會在周五、周六最接近香港，若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，若本港再度打風，並於中午12點後仍懸掛八號或更高級別的颱風信號，港股將全日休市。

焦點新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） 中港上市計劃急煞停，即使周五本港打風，與螞蟻已無關係了。

8號風球下港股交易安排

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天文台稱，至周二上午10時，熱帶風暴天鵝集結在峴港以東約760公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約950公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊。

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