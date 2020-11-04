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【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響

股市 16:23 2020/11/04

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若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？

「天鵝」已遠離本港，現時集結在峴港之東南偏東約550公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。天文台表示，熱帶風暴「艾莎尼」已增強為強烈熱帶風暴。天文台指，艾莎尼集結在馬尼拉之東北約1050公里，預料初時移動緩慢，稍後向偏西方向移動，靠近呂宋海峽。天文台預料，艾莎尼會在星期五進入南海東北部，隨後的路徑及強度仍有變數。天文台會密切監察艾莎尼的動向。

艾莎尼已增強為強烈熱帶風暴。

艾莎尼會在周五、周六最接近香港，若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？根據港交所列出的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，若本港再度打風，並於中午12點後仍懸掛八號或更高級別的颱風信號，港股將全日休市。

焦點新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） 中港上市計劃急煞停，即使周五本港打風，與螞蟻已無關係了。

8號風球下港股交易安排

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天文台稱，至周二上午10時，熱帶風暴天鵝集結在峴港以東約760公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約950公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊。

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