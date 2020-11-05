  • 25°C
香港時間 : 20201105日 (四) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響

股市 12:19 2020/11/05

分享：

若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？

熱帶氣旋「天鵝」本周進入南海，另一熱帶氣旋「艾莎尼」已增強為強烈熱帶風暴。天文台指，艾莎尼周五（6日）會橫過呂宋海峽，並進入南海東北部，並會再增強成颱風，不過天文台補充，即使預計艾莎尼明日進入香港800公里範圍內，但預料艾莎尼環流較細小及緊密。按照現時預測路徑，艾莎尼會在明日日間與本港保持一段距離。天文台續指，一股東北季候風的補充會在週末期間抵達華南沿岸，預料艾莎尼進入南海東北部後會減弱，天文台將密切監察其最新動向。

艾莎尼周內預測移動路徑變化較大，一度有機會影響本周後期港股交易，並影響焦點新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） ，最終艾莎尼移動速度較慢、螞蟻集團上市臨時暫緩，艾莎尼對港股市場未見影響。

艾莎尼料將增強成颱風，惟暫料對香港未有大威脅

參考港交所「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」資料，當天文台發出八號甚至更強的颱風信號，若信號在開市前懸掛，並於中午12點後仍然生效，港股將全日休市。

8號風球下港股交易安排

    點擊圖片放大
    +4
    +3

天文台稱，至周二上午10時，熱帶風暴天鵝集結在峴港以東約760公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約950公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊。

【美國大選】周二大選後　美股為何仍難脫險？

【11月前瞻】港股11月會點行？睇實三件大事

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

香港股票 颱風 恒生指數 天文台 螞蟻集團（06688） 香港交易及結算所有限公司 暴雨

上一篇文章

【美股期貨】市場憧憬拜登入主白宮　道指期貨續升逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【比亞迪股價】比亞迪升逾一成破頂　上月新能源汽車銷量急升85%「漢」銷量創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響