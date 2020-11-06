【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響

▲ 若天文台於周五發出八號甚至更強的颱風信號，股市將如何安排呢？

熱帶氣旋「天鵝」本周進入南海，另一熱帶氣旋「艾莎尼」已增強為強烈熱帶風暴。天文台指，艾莎尼今日（6日）會橫過呂宋海峽，進入香港800公里範圍內，但預料艾莎尼環流較細小及緊密。按照現時預測路徑，艾莎尼會在今日日間與本港保持一段距離。天文台續指，一股東北季候風的補充會在週末期間抵達華南沿岸，預料艾莎尼進入南海東北部後會減弱，天文台將密切監察其最新動向。

據天文台最新預測，星期六日間大致天晴，星期日雲量較多。下週初天色好轉。

艾莎尼周內預測移動路徑變化較大，一度有機會影響本周後期港股交易，並影響焦點新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） ，最終艾莎尼移動速度較慢、螞蟻集團上市臨時暫緩，艾莎尼對港股市場未見影響。

參考港交所「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」資料，當天文台發出八號甚至更強的颱風信號，若信號在開市前懸掛，並於中午12點後仍然生效，港股將全日休市。

8號風球下港股交易安排

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天文台稱，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在高雄之東南約220公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過呂宋海峽。 同時，熱帶低氣壓天鵝集結在峴港之東南偏南約240公里，預料向西移動，時速約10公里，移入越南內陸，並逐漸消散。。

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