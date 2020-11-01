【美國疫情】單日增近10萬宗確診 連續兩日創新高

▲ 美國的新冠肺炎疫情嚴峻，單日再增近10萬宗新冠肺炎病例。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，單日再增近10萬宗新冠肺炎病例，打破上一日接近9萬宗的紀錄，成為單日確診新高。美國前食藥局局長警告，美國疫情將於感恩節前後到達高峰。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國上周五（10月30日）再增99,321宗確診，較前一日單日確診舊紀錄88,521宗，確診數字一日内大幅增加超過一成。

美國在過去一周，每日平均新增約78,738宗確診，為7日平均確診數字的新高，較前一周增加近25%。美國的累計確診數字已突破900萬，在短短兩周内已增加100萬宗確診。

美國前食藥局局長戈特利布（Scott Gottlieb）上周五接受CNBC訪問，他預計確診數字將於接下來數周加速增長，並於感恩節前後達到高峰，更形容12月可能是最艱難的一個月。

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多個左右美國總統大選結果的關鍵州分，確診數字同樣急增。手握16張選舉人票的密歇根州，確診數字較一周前大增超過63%，平均日增3,000宗確診的數字創新高。手握20張選舉人票的賓夕法尼亞州為關鍵搖擺州，兩黨候選人都於該州積極拉票。該州的確診數字較一周前大增30%，平均日增2,133宗確診的紀錄同創新高。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，美國仍在努力應對早前爆發的疫情，而非外界所言已踏入第三波疫情。福西表示因為美國大規模爆發疫情後，每日新增的確診數字都超過兩萬宗，形容目前的數字極高且難以接受（extremely high and quite unacceptable）。

責任編輯：鄭錦玲