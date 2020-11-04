【海濱政策】推廣海濱16載　吳永順未言棄　目標駁通維港兩岸73公里

▲ 海濱事務委員會主席吳永順指，海濱是面向普羅大眾，多年來在海濱規劃上，他亦不停思考如何推動公眾參與。（姚慧儀攝）

「海濱本身就是要無拘無束。」轉眼投身海濱事務已16年的吳永順，自言有個人生目標，就是駁通全長約73公里的維港兩岸海濱，惟笑稱：「這個心願可能一生也達成不了」。推動海濱路，有時走得順暢、有時徘徊不前，但仍然無助他的決心。

若說城市空間屬於市民，公眾參與想必是關鍵。「大至地區規劃，小至海濱項目，均須面向普羅大眾。推動海濱時，希望做到既親水亦不離地。」

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擔任海濱事務委員會主席兩年多，吳永順形容，展開長達16年海濱旅程的契機，緣自2004年代表香港建築師學會，加入共建維港委員會（即現時海濱事務委員會）開始。碰巧當年先後爆出中環填海第三期工程、灣仔北填海工程等官司，引起社會熱烈討論。

但我覺得爭議不應該停留在填海與否上，而是應追問何時還港於民。

十多年的堅執，到底海濱有何意義？「如果要告訴別人香港是怎樣的地方，很多時這幀照片就是維多利亞港。我小時候住銅鑼灣，跟阿嫲落街就行去碼頭買魚，親水就是這麼簡單。後期填海起馬路、起屋，卻忽略了海濱是生活的一部分，還港於民是一場艱辛作戰。」

談到最難忘經歷，他重提2006至2007年間的天星碼頭及皇后碼頭爭議，堅決稱：

今日再問我，我仍不同意清拆，始終市民對碼頭有感情，亦具建築價值。但落得場打輸就要認，要遵守遊戲規則。

海濱缺什麼 親自落區走一轉

政府政策亦有分「離地」和「貼地」，只有親自到海濱走一轉，才真正了解市民所需。「落區很重要，你看到市民如何使用海濱，就知欠些什麼、什麼最受歡迎，可能你會發覺市民愛爬出欄杆外釣魚，而不用刻意劃出個釣魚區，只要設施方便即可。」他笑言：「魚類可不會分辦出哪兒是釣魚區啊！與其框起每個地方指明活動類別，海濱更應予人自由。」

政府耗資高達350萬元，在中環海濱長廊設置的首個釣魚區，一直被批位置偏僻、海水有污染等，市民並不受落。另一邊廂，沒有規劃的西環碼頭，竟意外跑出成為海濱打卡熱點，又因地面凹陷出現水漥，造成日落美景的倒影鏡面，漸以「天空之鏡」聞名。

地方「無為而治」，就能自然演化成最美好的公共空間嗎？西環碼頭的成功關鍵，在於市民愛自由自在。「踩滑板、踩單車、蹓狗統統可以做，貨櫃上大玩噴漆，竟成為最開心的攝影取景；地下一攤攤水沒被投訴渠務做得差，周圍沒欄杆亦不會被批安全不足，因為市民就是喜歡『腳揈揈』。」

他指出，政府最怕市民投訴，偏偏港人最愛投訴，「共融空間是需要人去包容。」當然地區各有特色，亦須因地制宜。「每區市民訴求都不同，例如金鐘、灣仔海濱後面沒有民居，能容得下Busking；北角住宅多，設施傾向靜態。」

▲ 海濱事務委員會主席吳永順稱，除政府政策外，港人經常投訴，亦是另一個阻礙海濱發展的原因。（姚慧儀攝）

可持續發展 講求完善規劃

2008年起，共建維港委員會成員曾到外國考察，發現受歡迎的世界級海濱皆有一個共通點，便是由專責機構負責一站式管理。於是海濱管理局被擬議為香港法定機構，以集中資源管理海濱的項目設計、營運、推廣等，惟至2017年，時任特首梁振英於《施政報告》中指，本港成立管理局的條件「尚未成熟」。十載拉鋸戰，因一錘定音而落幕。

他慨嘆，一個可持續發展的海濱，講求完善規劃。「現時規劃由規劃署負責、城市設計就建築署、營運就康文署，品牌營運總不能夠『斬件』，很難去傾共同願景。當時海濱管理局不了了之，亦與換特首有關，造成政策連貫性問題。」

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疫下推廣海濱 網上導賞團搶手

推廣海濱路崎嶇難行，但他從未想過放棄。

因為目標太清晰，就是想駁通全長73公里的維港海濱，這個想像不難明白，但實踐起來就『一仆一碌』。

為加快還港於民，未來發展海濱將會「先駁通、再優化」，即將海濱工程分階段落成。「一件事諮詢完不盡快做，市民就會開始有10萬個擔心，一拖便容易垮，故嘗試先做一小段測試反應。」今年初《財政預算案》公布預留65億元，推行13個海濱優化工程項目，期望2028年前維港海濱由現時23公里增至34公里。

「將市民帶到海濱」是吳永順的座右銘。不過，要如何增加海濱的吸引力，確實需要些「計仔」。面對新冠肺炎爆發，為持續宣傳海濱，海濱事務委員會早前就聯同民間組織「活現香港」，在網上大搞與海濱有關的導賞團，包括「海濱同你講鬼故」等，連場爆滿吸逾百人參與。

另又聯同發展局海港辦事處，斥資約400萬元，舉辦「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽及海濱公共傢俬設計比賽，優勝作品可在海濱長廊擺放至少5年，化身成海濱新的「打卡位」。

記者：姚慧儀