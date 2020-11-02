【新股IPO】快手傳下周港遞上市申請　最快年底上市、騰訊阿里巴巴傳認購

▲ 騰訊有份投資的內地短視頻平台快手，最快年底在港上市。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 截飛後，另一隻焦點科網新股快手即將來臨。內地媒體引述接近快手的消息人士報道，快手最快下周在香港遞交上市申請，快手料最快年底或明年初完成首次公開招股（IPO）。報道指，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 系內公司或雲鋒基金均會認購。據早前報道，快手計劃集團50億美元（約390億港元），估值約500億美元，美銀美林和摩根士丹利為快手保薦人。

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消息稱，騰訊將成為快手的基石投資者，阿里巴巴系或雲鋒基金亦會爭取認購更多快手股份，因阿里希望為電商提供流量。據悉，快手之前是按照USGAAP（美國通用會計準則）準備帳目，現時則計劃在香港上市，最快年內完成。

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快手於去年8月完成上市前最後一輪股權融資，完成後騰訊持股約20%至30%。此輪融資為騰訊領投，還有博裕資本、雲鋒基金、淡馬錫、紅杉跟投，融資額近30億美元。

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