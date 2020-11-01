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【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）

環球政經 17:18 2020/11/01

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今日下午4時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉之東南偏南約110公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。現時預測其路徑有可能在下周二在香港700公里掠過。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉以東約1270公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。隨後兩三日移向越南中部。而熱帶氣旋艾莎尼會在未來數日橫過菲律賓以東海域，隨後路徑及強度存在變數。

但現時預測今晚及明日天氣是天晴。明早市區最低氣溫約22度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩偏東風，明日漸轉吹偏北風。展望隨後數天大致天晴及乾燥。

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責任編輯：鄭靜珊

 

 

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