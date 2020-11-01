【人工智能】球賽AI攝影機擺烏龍　旁證光頭當做足球追蹤全場【有片】

▲ 引入AI攝影機的一場球賽日前就發生烏龍事件，具自動追蹤拍攝功能的AI鏡頭，誤將旁證光頭追拍全場。

AI（人工智能）的威力愈來愈進化，幫輕人類工作，但如果演算法有錯誤亦可能帶來嚴重的問題，有引入AI攝影機的一場英國球賽日前就發生烏龍事件，具自動追蹤拍攝功能的AI鏡頭，誤將旁證的光頭追拍全場，讓觀眾錯失球賽精彩時刻，不少球迷在社交平台表示不滿。

＞＞【疫情追蹤】港府擬推抗疫app「安心出行」 記錄行蹤助追查感染個案

＞＞【疫下創投回暖】全球數碼轉型帶動 數碼港任景信：聚焦AI、教育科技多個範疇

據外媒報道，蘇格蘭球隊恩華尼斯（Inverness Caledonian Thistle F.C）日前引入了名為Pixellot的AI攝影機，聲稱可以自動判斷場上足球位置，並追蹤攝影。但在10月底一場賽事中，攝影機分似乎將一位旁證的光頭當作是足球，直播鏡頭一直追蹤他，並連射門的鏡頭也漏拍。從網民上載的賽事剪輯影片所見，似乎攝影師有嘗試多次手動修正鏡頭，但不久後鏡頭仍自動對準旁證的行蹤。

疫情持續，足球賽事是在無觀眾入場的情況下進行，因此球迷只能透過收費直播觀看賽事，而發生這種攝影失誤球迷自然難以接受。蘇足聯發言人表示，已留意到鏡頭的問題，供應商正在修復。

責任編輯：周俊霖