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【出師不利】與螞蟻撞期 陸金所美掛牌破底　CEO計葵生指同期上市反有利

股樓投資 17:07 2020/11/01

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在螞蟻集團（新上市編號：06688）下周在港股登場前，另一科技巨無霸新股陸金所（美：LU）周五（30日）率先在美國掛牌，結果卻遇上美股科技股小股災，首日收市價較招股價潛水4.9%。

由中國平安（02318）分拆出來的陸金所選擇在美國上市，招股價原先介乎每股11.5至13.5美元，最終以上限13.5美元定價，並在周五掛牌。第一口價就低開11.75美元，較招股價跌13%。但之後交投轉趨活躍，最高曾彈升至13.64美元浮出水面，但可惜收市報12.85元，較招股價仍跌4.9%。

【美國大選】全球百億賭注下任美國總統　賠率顯示拜登熱到燙手 詳情請按【見下頁

而陸金所首席執行官計葵生接受內地媒體訪問時表示，盡管近兩天的美股市場有所動蕩，但資本市場的情況並不在陸金所考慮上市時點的因素之中。「如果要考慮資本市場的話，你永遠不知道什麼時候上市，資本市場總是有時候好，有時候不好，所以不能由此決定。」

對於陸金所撞正螞蟻上市，有指分薄了資金流向，不過計葵生不贊同此說法。他表示：「螞蟻跟陸金所同期上市對雙方都有幫助的。這段時間投資者很忙，要同時看螞蟻和陸金所。但中國兩大大型科技平台同時上市，投資者對於兩者市場的共性以及背後的經濟發展情況、客戶需求情況以及競爭狀態等可以更加了解。」

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記者：李兆明

 

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