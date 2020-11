【美國大選】拜登奧巴馬同台拉票 特朗普3日連走14場

美國總統大選11月3日舉行,美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登都作最後衝刺。拜登獲美國前總統奧巴馬站台,於關鍵搖擺州密歇根州拉票。特朗普也馬不停蹄到多個搖擺州拉票,會於3日内出席14場競選活動。

密歇根州有16張選舉人票,拜登(Joe Biden)與奧巴馬(Barack Obama)周末於密歇根州舉行兩場競選活動。奧巴馬在首場活動中,批評特朗普(Donald Trump)因為有人不支持自己而侮辱對方。

奧巴馬又讚揚拜登及民主黨副總統候選人賀錦麗,可令人民的生活過得更輕鬆:

在拜登和賀錦麗的帶領下,你不必每天為他們思考,也不必為他們每天與家人爭論。

(With Joe and Kamala at the helm, you’re not going to have to think about them every day. You’re not going to have to argue with your family about him every day.)