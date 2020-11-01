【美國大選】拜登奧巴馬同台拉票 特朗普3日連走14場

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登都作最後衝刺。拜登獲美國前總統奧巴馬站台，於關鍵搖擺州密歇根州拉票。特朗普也馬不停蹄到多個搖擺州拉票，會於3日内出席14場競選活動。

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密歇根州有16張選舉人票，拜登（Joe Biden）與奧巴馬（Barack Obama）周末於密歇根州舉行兩場競選活動。奧巴馬在首場活動中，批評特朗普（Donald Trump）因為有人不支持自己而侮辱對方。

奧巴馬又讚揚拜登及民主黨副總統候選人賀錦麗，可令人民的生活過得更輕鬆：

在拜登和賀錦麗的帶領下，你不必每天為他們思考，也不必為他們每天與家人爭論。 （With Joe and Kamala at the helm, you’re not going to have to think about them every day. You’re not going to have to argue with your family about him every day.）

拜登就繼續批評特朗普防疫失當，批評特朗普沒有採取任何措施，形容對方已經舉白旗（has waved the white flag），在抛棄民眾的家人的同時，更向病毒投降。

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特朗普則把握時間加緊拉票，料於三日内出席14場競選活動。手握20張選舉人票的賓夕法尼亞州為關鍵搖擺州，特朗普上周六（10月31日）更於該州一日内連走四場活動。

特朗普在競選活動上批判對手拜登，指對方若當選將會削弱美國人的自由。他表示在拜登的統治下，美國人將不可以返校上課、舉行畢業典禮、婚禮、慶祝感恩節和聖誕節等節日，形容國家將沒有未來。

特朗普分別會於周日（1日）及周一（2日），每日出席5場競選活動，行程分布於艾奧瓦州（6張選舉人票）、佛羅里達州（29張選舉人票）、密歇根州、北卡羅來納州（15張選舉人票）、賓夕法尼亞州和威斯康星州（10張選舉人票）。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登都加緊拉票。