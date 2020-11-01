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【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡實行初期　邱騰華：每日最少一班專機往返

商業 16:41 2020/11/01

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商務及經濟發展局局長邱騰華表示，目前正與新加坡商討有關事宜，希望盡快可以實行。（資料圖片）

旅遊氣泡是近來疫情下用以挽救旅遊業的方法。香港與新加坡將於11月建立「航空旅遊氣泡」。商務及經濟發展局局長邱騰華接受電視節目訪問時表示，目前正與新加坡商討有關事宜，希望盡快可以實行，更形容冀「月中買飛，月底成行」。

他透露，旅遊氣泡初期實行時，每日最少一班專機往返香港與新加坡，及後則按疫情發展增加航班數目。他稱，旅遊氣泡並非只有與一個國家或地區落實。若與其他國家如日韓等地討論建立旅遊氣泡，會按當地疫情情況而定，並且要考慮其他具體檢疫安排。

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邱騰華：旅行社取消旅遊登記數目與去年相若
事實上，今年本港旅客數字因疫情大跌，業界更預料今年年底將裁員6,000至8,000人。港府為支援業界已推出三輪措施，投入逾20億元，幫助約1,700間旅行社及約2.3萬名從業員。邱騰華則認為，任何行業面對如此大壓力難以維持，但今年取消旅遊登記的旅行社與去年相若，形容業界捱到現時屬「好難得」。

責任編輯：馬意文

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