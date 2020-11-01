【新盤銷情】帝御‧星濤熱銷　首批248伙 今日中午已售110伙

一手新盤繼續熱銷，由恒基（00012）發展的「帝御‧星濤」今日開售首批合共248伙住宅單位，截至1時半，已售出110伙，最高成交呎價約16,778元，單位成交價3,489.8萬元。

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恒基物業代理營業(一)部總經理林達民先生表示：「『帝御‧星濤』 今天開售首批合共 248 伙住宅單位，截至下午1時30分，已揀選單位 110 伙。其中A組有買家大手選購共2伙兩房單位，總成交金額約 1,213.7萬元。」

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另外，A組最高成交價之單位為第1座16樓單位01 ，間隔為四房(雙套房)及工作間連洗手間，成交價約1,487.8萬元，成交呎價約14,938元。而A組最高成交呎價之單位為第1座18樓單位12，間隔為開放式，成交價約3,489.8萬元，呎價約16,778元。

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記者：李兆明