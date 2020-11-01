【後生仔女調查】10間最受日本大學生歡迎企業 首位係間百年字號

日媒《東洋經濟》對逾9000名現時正就讀三年級的大學生進行調查，這批大學生屬千禧前後出生、將於2022年畢業，很多已計劃自己未來工作路向，調查主題是他們最喜歡的100間企業。調查結果除了反映日本經濟情況，最受歡迎的企業已經有別於去年，亦反映這批千禧後出生年輕人的就職想法。

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排名頭10位的企業：

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其他香港人熟悉的日本企業也有入圍，包括資生堂由去年18年跌了兩名至今年20位。任天堂 由去年21年跌了一名至今年22位。日清食品由去年37位升上今年31位。

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責任編輯：鄭靜珊