【英國疫情】英格蘭全面封城四星期 周四起實施

英國的新冠肺炎疫情惡化，英國首相約翰遜宣布升級防疫措施，周四（5日）起全面封鎖英格蘭，措施持續四星期至12月初。英格蘭在全面封城下，只有出售必需品的商店可維持營業，酒吧、餐廳、健身室等場所都要關閉。

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英國周六（10月31日）再增近2.2萬宗新冠肺炎病例，累計超過101萬人確診新冠肺炎。有近1.1萬名患者住院，其中有978人需要使用呼吸機。

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）警告，目前有10間醫院的新冠肺炎患者數字較春季首波疫情高峰期時更多，指出新冠肺炎病毒正極度迅速地（extremely rapidly）傳播。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布英格蘭再次全面封城。約翰遜表示，即使是在確診數字最低的英格蘭西南部地區，醫院也將在數周内爆滿，因此英格蘭急需加強限制。

以下措施將於周四起生效：

酒吧、餐廳等非必要商店關閉，但外賣及網購到店取貨服務會繼續開放；

民眾要留在家中，如因工作、運動、購買必需品、服務弱勢群體等理由才可出門；

禁止於室内或私人花園聚會，組成社交氣泡的家庭則可獲豁免；

民眾在公共場所可與一名非家庭成員見面；

學校、建築和製造業工作場所仍可維持開放；

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約翰遜表示暫定於12月2日後放寬限制，由全面封城改為採取3級制防疫警示系統。約翰遜又向受封鎖措施影響的企業致歉，承諾由政府補貼8成薪金的計劃，將會延長至12月。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國首相約翰遜宣布升級防疫措施，周四（5日）起全面封鎖英格蘭。