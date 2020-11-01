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【疫市成交】租轉買成交增　減價20萬 采葉庭810萬元售出

股樓投資 15:13 2020/11/01

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二手市況暢旺，有租客趁機入市置業，元朗采葉庭一個中層658呎3房單位，減價20萬元後，以810萬元成交，實用呎價12,310元，物業5年升值35%。

美聯物業元朗鳳翔路分行區域經理鄧熾軒(Hin Tang)表示，該行新近促成一宗元朗采葉庭二手成交，一個中層3房套單位獲區內上車客火速承接，成交價為810萬元。

【屋苑報告】10月西鐵沿綫呎價 創今年新高　呢個屋苑升7.4%最誇張 詳情請按【見下頁
 
剛成交單位采葉庭1座中層C室，實用面積約658平方呎，建築面積約868平方呎，3房套間隔，享開揚景。原業主叫價約830萬元放售，吸引區內上車客洽商承接，雙方數度議價後，終以810萬元成交，折合實用呎價約12,310元，建築呎價約9,332元。

據了解，客人有感低息環境持續，有意入市置業，免錯失入市機會，睇過上述單位後，心儀其間隔實用，鄰近元朗站及商場，考慮不久即決定承接。資料顯示，原業主於2015年11月以約600萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺約210萬元，物業升值約35%。

【樓市熱話】觀塘42年樓齡 呎價1萬元　網民問昰否值得繼續持有？ 詳情請按【見下頁

此外，美聯物業杏花邨及藍灣半島首席助理聯席董事李聖智(Michael Lee)表示，該行剛協助租客上車，為杏花邨47座高層4室單位，實用面積547呎，建築面積約648呎，屬兩房連露台間隔格，望西南，獲同區客租轉買，以839.8萬元入市，折合實用呎價約15,353元，建築呎價約12,960元，購入作自住之用。 

原業主於2009年7月以約333萬元購入，是次轉手帳面獲利約506.8萬元，升值約152%。

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記者：李兆明

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