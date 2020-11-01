【美國大選】全球百億賭注下任美國總統　賠率顯示拜登熱到燙手

美國總統大選將於11月3日舉行，民調顯示拜登（Joe Biden）仍然大幅領先特朗普（Donald Trump），從全球博彩公司的賠率來看，拜登勝出賠率亦熱到燙手。據外媒引述英國博彩集團GVC政治博彩主管Matthew Shaddick表示，美國大選掀起全球的投注熱，估計已下注的金額已達10億英鎊（約100億港元）。

據Matthew Shaddick表示，現時美國總統大選已成為最大的投注事件，吸引全球賭徒的眼球，超越了其他的體育賽事，估計至今已下注的金額已超過10億英鎊，相當於2016年時美國總統大選的一倍，預計在大選前數天投注額仍會上升。

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Matthew Shaddick指出，現時博彩公司認為拜登有65%機會勝出，特朗普則有35%。不過，他透露，在過去一周卻有多達70%投注額買總統特朗普贏，似乎這些投注者對特朗普的信心之大令人吃驚，他們深信還有數百萬的特朗普支持者沒有發聲。

參考現時全球各大博彩公司的賠率，均一面倒看好拜登當選。立博（LadbrokesPlc）及Coral對拜登勝出的賠率為1.44倍，即買1元收回1.44元；而特朗普勝出為2.62倍，買1元收回2.62元。威廉希爾（William Hill）拜登勝出賠率1.5倍、特朗普為2.62倍。

各大博彩公司對美國大選的賠率

博彩公司 拜登勝出(倍) 特朗普勝出(倍) 立博 1.44 2.62 Coral 1.44 2.62 威廉希爾 1.5 2.62 BET365 1.54 2.65

資料來源：各大博彩公司網頁

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記者：李兆明