【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普熱到爆燈 拜登轉為冷門（不斷更新）

隨著美國大選各個洲份陸續點票，雖然暫時拜登在選舉人票得票數目較特朗普多，各大博彩網亦調整了賠率，竟然是特朗普更加熱門，莫非博彩網看好特朗普在餘下洲份可反先拜登？

全球博彩公司最新賠率(11月４日早上１0時半)顯示，BET365 特朗普當選賠率1.5倍，拜登冷至2.6倍；威廉希爾網站顯示特朗普賠率1.53倍，拜登2.6倍；CORAL 特朗普1.44倍；拜登2.62倍。

各大博彩公司對美國大選的賠率（截至4/11 早上10時半)

博彩公司 拜登勝出(倍) 特朗普勝出(倍) 立博 1.44-->2.62 2.62-->1.44 Coral 1.44-->1.53-->2.62 2.62-->2.5-->1.44 威廉希爾 1.5-->1.53-->2.6 2.62-->1.53 BET365 1.54-->1.57-->2.6 2.65-->2.5-->1.5

資料來源：各大博彩公司網頁

從全球博彩公司最新賠率(11月3日中午)顯示，拜登（Joe Biden）仍然是較為熱門的一位候選人，不過賠率卻較早前回升了，反而特朗普（Donald Trump）賠率略為變熱，反映近日投注在特朗普身上的賭注更多。

在幾家著名投注網站最新賠率，Coral把拜登勝出的賠率，由1.44倍調高至1.53倍，普特朗勝出賠率則由2.62倍調低至2.5倍；威廉希爾把拜登賠率由1.5倍調高至1.53倍，特朗普賠率維持2.62倍；BET365把拜登賠率由1.54倍調高至1.57倍，特朗普賠率由2.65倍調低至2.5倍。至於立博維持兩位侯選人賠率不變。

美國總統大選將於11月3日舉行，民調顯示拜登（Joe Biden）仍然大幅領先特朗普（Donald Trump），從全球博彩公司的賠率來看，拜登勝出賠率亦熱到燙手。據外媒引述英國博彩集團GVC政治博彩主管Matthew Shaddick表示，美國大選掀起全球的投注熱，估計已下注的金額已達10億英鎊（約100億港元）。

據Matthew Shaddick表示，現時美國總統大選已成為最大的投注事件，吸引全球賭徒的眼球，超越了其他的體育賽事，估計至今已下注的金額已超過10億英鎊，相當於2016年時美國總統大選的一倍，預計在大選前數天投注額仍會上升。

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Matthew Shaddick指出，現時博彩公司認為拜登有65%機會勝出，特朗普則有35%。不過，他透露，在過去一周卻有多達70%投注額買總統特朗普贏，似乎這些投注者對特朗普的信心之大令人吃驚，他們深信還有數百萬的特朗普支持者沒有發聲。

參考現時全球各大博彩公司的賠率，均一面倒看好拜登當選。立博（LadbrokesPlc）及Coral對拜登勝出的賠率為1.44倍，即買1元收回1.44元；而特朗普勝出為2.62倍，買1元收回2.62元。威廉希爾（William Hill）拜登勝出賠率1.5倍、特朗普為2.62倍。

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記者：李兆明