【歐洲疫情】英國宣布再次封城 店舖除外賣食物及必需品一律停業

英國再次因疫情反彈宣布再封城，這是繼法國、德國後宣布再次封城的歐洲國家。英國在10月31日新增確診超過2.1萬宗，令總確診人數超過100萬。

英政府首席科學顧問Patrick Vallance在周六的記者會上指，預測模型顯示在即將來臨的冬天，疫情會比第一波時更嚴重，死亡人數將至少增加兩倍。若不採取行動，醫療系統將不勝負荷。另一名英國病理學家John Edmunds亦是政府顧問之一，他指周六的新增確診數字顯示情況實在很差，他呼籲民眾要留家保持社交距離，從而保護醫療系統免崩潰，同時亦免傳染救人一命。

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英首相約翰遜下令除了售賣必需品及做外賣生意的食肆外，其他店舖一律停業。學校及法院會維持開放。他又呼籲民眾勿搶買物資，能留家工作就留家，未能留家工作可繼續返工。此外，每個家庭應建立「社交氣泡」，可在聖誔節時相聚。他又表示，明年春季情況將改變，到時疫苗面世，以及驗驗病毒將會快速地在十數分鐘得知。

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責任編輯：鄭靜珊