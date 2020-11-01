【ESG投資新思維】專訪創辦人Entela Benz 亞洲首間用AI預測氣候風險初創 

ESG投資思維，講錢同時要講ESG，ESG指環境（Environmental)、社會（Social）及管治（governance )。在科大有教ESG投資的金融學系兼任副教授Entela Benz（下簡稱Benz），她將ESG及投資風險直接拉上關係，ESG不是口號或僅僅一個評級，而是對每個人有切身關係。她和來自星加坡的氣候科學家Saurabh Singh去年成立初創公司Intensel，利用先進的人工智能（AI）技術，為不同項目預測氣候風險，成為現時唯一以亞洲為基地的氣候風險預測公司。

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Benz表示這個氣候模式甚為複雜，由很多個模式組成，模型由又不同的算式組合，過程亦需要用到AI。現時其公司提預測供服務包括水浸地圖、風力或光伏電力場的氣候風險、海水上升及颶風預測等。

Benz指近年氣候變化帶來的風險問題，已經不容忽視。不僅是投資者，還有保險業、銀行、發展商等對每個項目，都在問氣候變化帶來的風險，「例如要投資一個個物業，投資者會問，銀行和保險公司更加問，會逐層問下去。」例如當預測到物業北面是水浸高風險區，是不是要在北面加建水閘，興建時或已經要在設計上考慮，門口不要向北，抑或索性找過另一個地方興建。

摘錄自第680期《iMoney》Focus封面故事《環球投資新思維 ESG3大趨勢》

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撰文：鄭靜珊