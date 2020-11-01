【疫市贏家】柏傲莊膺10月吸金王 新世界套現84億　鄭志剛：品牌效應造就疫市報捷

受惠新世界（00017）與港鐵合作的大圍站上蓋柏傲莊I的熾熱銷情，10月份新盤市場回勇，成交量突破1,000宗大關，共錄得約1,500宗，按月反彈約60%。其中柏傲莊I佔767宗，比例超過一半，成交金額更高逾84億元，價量齊備，膺10月暢銷吸金雙冠王。

柏傲莊I由10月17日開售，兩周速沽767伙可售單位，當中錄得95組大手買家連購3伙或以上。消息指，最大額成交為一組買家斥資逾6,050萬元，選購3伙3房戶及1伙一房戶。

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新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「市場剛性需求龐大，且本港持續低息，買家無懼疫市對優質樓盤依然渴求。我帶領設計團隊兩年前構建柏傲莊的環保健康莊園生活概念，正好切合疫情下港人追求的生活質素，熾熱的銷情證明集團的前瞻性及品牌效應進入豐收期。」

雖然10月份疫情反覆，亦有颱風「浪卡」來襲，但未有打擊柏傲莊I買家睇樓及入票的決心，排隊睇樓的人龍在高峰期最長要輪候8小時，發展商最終勁收2.27萬張票，成1997年後收票。若以首輪推售391伙計，超額認購逾57倍。

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記者：李兆明