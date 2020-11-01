  • 26°C
香港時間 : 20201101日 (日) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食肆寒冬】金源米業送食肆5萬公斤靚米 附申請連結及換領方法

環球政經 11:44 2020/11/01

分享：

疫情下飲食業陷入寒冬，本港老牌米商、逾70年歷史的金源米業（00677）宣布，為食肆打氣，今月向食肆送出5萬公斤優質白米。擁有食環署發出食物牌照的食肆，包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆及持牌工廠食堂都有資格申請換領，手續簡單。詳情如下：

登記日期：即日起至11月18日

登記網頁：到https://www.rice.com.hk/70yrsricegift/網頁輸入聯絡人姓名及手機號碼

登記程序：

1登記後3日內收到短訊，透過短訊內的連結，輸入食肆名稱、聯絡人、手機電話號碼、食肆牌照號碼、食肆牌照上的註冊地址以及上載一張由香港食物環境衞生署發出的有效食肆牌照的照片。照片上必需清楚顯示牌照號碼以及食肆地址，參加食肆所提供的食肆地址必須與有效食肆牌照照片上的資料完全一樣 (包括英文大小楷、標點符號及空格) 。所輸入資料經過金源米業核對後，便可以成功登記。

2成功登記之食肆會收到由金源米業郵寄的通知函，食肆可於通知函上列出的OK便利店領取禮品。

換領日期：11月2日至29日

注意事項：

每間食肆只可登記一次，成功登記之食肆可獲得金象牌頂上茉莉香米5公斤裝一包，上限數量為10,000包，先到先得，送完即止。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【疫市贏家】柏傲莊膺10月吸金王 新世界套現84億　鄭志剛：品牌效應造就疫市報捷

下一篇文章

【樓市熱話】觀塘42年樓齡 呎價1萬元　網民問昰否值得繼續持有？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽