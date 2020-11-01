【食肆寒冬】金源米業送食肆5萬公斤靚米 附申請連結及換領方法

疫情下飲食業陷入寒冬，本港老牌米商、逾70年歷史的金源米業（00677）宣布，為食肆打氣，今月向食肆送出5萬公斤優質白米。擁有食環署發出食物牌照的食肆，包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆及持牌工廠食堂都有資格申請換領，手續簡單。詳情如下：

登記日期：即日起至11月18日

登記網頁：到https://www.rice.com.hk/70yrsricegift/網頁輸入聯絡人姓名及手機號碼

登記程序：

1登記後3日內收到短訊，透過短訊內的連結，輸入食肆名稱、聯絡人、手機電話號碼、食肆牌照號碼、食肆牌照上的註冊地址以及上載一張由香港食物環境衞生署發出的有效食肆牌照的照片。照片上必需清楚顯示牌照號碼以及食肆地址，參加食肆所提供的食肆地址必須與有效食肆牌照照片上的資料完全一樣 (包括英文大小楷、標點符號及空格) 。所輸入資料經過金源米業核對後，便可以成功登記。

2成功登記之食肆會收到由金源米業郵寄的通知函，食肆可於通知函上列出的OK便利店領取禮品。

換領日期：11月2日至29日

注意事項：

每間食肆只可登記一次，成功登記之食肆可獲得金象牌頂上茉莉香米5公斤裝一包，上限數量為10,000包，先到先得，送完即止。

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責任編輯：鄭靜珊