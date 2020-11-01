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【樓市熱話】觀塘42年樓齡 呎價1萬元　網民問昰否值得繼續持有？

股樓投資 11:32 2020/11/01

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擁有一層自住樓，是不少港人的理想，但如果樓齡太高的話，又可能會有另一種憂慮。有網民在討論區發帖，表示有一層樓在觀塘，樓齡42年，現呎價約1萬元，不知是否值得繼續持有，怕樓齡太高再過幾年賣唔出，其他網民皆贊成應趁早賣，否則賺了租金蝕了升幅，10年後更難賣出。

根據該網民形容，層樓位於觀塘，搭10分鐘小巴去地鐵站，面積約420呎，現時收緊每月1.5萬元租金，剛好抵銷每月供樓開支。已付4成首期，但他擔心樓齡已42年，又不是大型屋苑，近幾年呎價一直維持1萬元左右，沒甚麼升值能力，恐怕遲下賣唔出，因此想知道是否值得繼續持有。

【屋苑報告】10月西鐵沿綫呎價 創今年新高　呢個屋苑升7.4%最誇張 詳情請按【見下頁

其他網民回應時，普遍贊成樓主應盡早賣出，皆因單橦樓保值能力，較相同樓齡之屋苑式舊樓差很遠，同時亦擔心維修費驚人，過多10年更有機會變成危樓，即使賺了租金，也蝕了樓價升幅，不太值得繼續持有。

其他網民回應：

賣唔出就唔會，最多咪平d啫。但長遠樓價會跑輸比同年齡嘅屋邨式舊樓

我係你就最好未到50年前換個層後生d嘅，最好係大型屋邨

呢D單支舊樓早賣早享受，贏租金輸升幅

單支樓齡越舊按揭年期越短，按揭年期越短無形中趕走唔少潛在買家，耐唔耐屋宇又要維修，渣得越耐越容易變危樓

如果係買黎收租投資，我覺得應該換新d既樓，無升值潛力會跑輸大巿，人升佢吾升，不過都要睇自己能力

舊樓遲啲又要比一大筆維修費用，我就覺得應該放出去，趁自己仲有能力，供過另一層新啲嘅樓，買大型屋苑，比較穩陣

如這層樓不超過800萬，我會自住這層樓，

當我年過60歲，造逆按揭，便可以個個月收錢到88歲，條件是俾人收購機會極小

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記者：李兆明

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