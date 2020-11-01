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【屋苑報告】10月西鐵沿綫呎價 創今年新高　呢個屋苑升7.4%最誇張

股樓投資 10:02 2020/11/01

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西鐵沿綫十大屋苑10月份成交量預期下跌22%，但實用面積呎價12,810元，平穩上升2.1%，升破今年高位，與2019年5月高位僅相差0.5%，當中以荃灣廣場升幅最勁，由13,191元升至13,745元，升幅達7.4%。

據土地註冊處顯示，截至10月29日，買賣成交登記數字暫錄得126宗，實用面積平均呎價12,810元。祥益地產執行董事謝澤銘表示，10月份西鐵沿綫十大屋苑預期整月約135宗，成交量下跌約22%，但呎價平穩上升約2.1%。

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他表示，西鐵沿線成交量雖然下跌，但呎價已經連續兩個月上升，合共上升近4%，呎價已經接近2019年5月的高位，只差0.51%，已突破今年高位，在數據上西鐵沿綫呎價已經完全回復，而成交量下跌證明了業主開始善價而沽，在疫情沒有加劇情形下相信在11月可衝破新高。

西鐵沿綫屋苑升幅逐個睇：

    點擊圖片放大
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    +6


謝銘澤又指，雖然大部份屋苑10月份成交量下跌，但嘉湖山莊反而上升近9%，由57宗升至62宗，證明買家正在西鐵沿線追落後屋苑，屯赤隧道公路在今年底會通車，是新界西的主要幹線之一，連接機場還要比青嶼幹線更近，將把新界西接通世界，如果機場能回復正常運作，相信無論租金及物業價值到時候將會再有大大的升值空間。

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記者：李兆明

 

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